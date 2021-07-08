В Україні 8 липня відзначають День сім’ї. У цей день заведено проводити час зі своїми коханими домочадцями.

Буває так, що коли ми дивимося телевізор або читаємо пости у соцмережах, то часто порівнюємо себе зі знаменитостями. І справді, знаходимо багато спільних моментів та рис.

Однак єдина відмінність – їхнє сімейне життя більшою або меншою мірою завжди перебуває під прицілом ЗМІ та публіки.

Наприклад, вже багато років увесь світ обговорює сімейні стосунки монаршої пари принца Гаррі та Меган Маркл. Хтось захоплюється Томом Хенксом і Рітою Вілсон, а хтось хейтить Кім Кардаш’ян і Каньє Веста.

Однак стосунки багатих та знаменитих можуть бути схожі на наші. Факти ICTV створили жартівливий тест – Яка ви зіркова пара.

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