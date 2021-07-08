Скандал на Atlas Weekend 2021: співак Melovin, який представляв Україну на Євробаченні 2018, на сцені поцілував спочатку дівчину, а тоді – хлопця.

Таким чином Melovin здійснив камінг-аут – публічно заявив про свою орієнтацію як бісексуала. А згодом звинуватив телеканал М1, що його умисно не показали в ефірі.

Вікна-новини зібрали заяви усіх сторін щодо скандалу з Melovin.

Медіахолдинг StarLightMedia, до якого входить М1, наступного дня після камінг-ауту Melovin публічно підтримав його. У заяві говорилося, що такі вчинки важливі й нічого навмисно з ефіру не прибирали, просто команда артиста не попередила про це заздалегідь.

Згідно із нещодавнім соціологічним опитуванням, лише 5% українців сказали, що знають особисто представників ЛГБТ-спільноти. Це не означає, що в Україні ЛГТБ-людей менше, ніж в інших країнах. Найімовірніше, когось із геїв або лесбіянок знає кожен із вас, просто ці люди не зробили того, що зробив Melovin – заявив публічно.

Правозахисник Тимур Левчук знає не одну історію про зламані життях реальних людей, які повинні були приховувати те, ким є насправді.

– Камінг-аут спрощує життя людини, оскільки їй не потрібно вести подвійне життя. Також це момент адвокації. Ми часто чуємо, що в Україні немає ЛГБТ-людей, відповідно, і права їм не потрібні, – сказав Тимур.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, частіше, ніж від самогубств, молодь гине лише в дорожніх аваріях. У США підрахували, що серед самогубців-підлітків майже третина – представники ЛГБТ. В Україні таких даних не збирають.

Щойно в США стало відомо про такі страждання гомосексуальних дітей, країна почала масову кампанію камінг-аутів.

– Не бійтеся, але будьте обережні. В нас уже був такий досвід, коли хлопець зробив камінг-аут дуже рано, його вигнали з дому і він жив у школі, – розповів Тимур Левчук.

Визнання того, що ЛГБТ-люди існують в Україні й це не хвороба, не зруйнує майбутнього дітей або традиційної сім’ї. Але може допомогти тим, хто страждає від цькування.

За даними центру Разумкова, 67% українців не хотіли б жити у сусідстві з гомосексуалами. Більшу відразу у опитаних викликали алкоголіки – 82%, та наркозалежні – 94%.

Камінг-аут співака Melovin – це не просто публічний поцілунок. Це початок нового рівня безпеки та захисту прав ЛГБТ-спільноти в Україні.

Фото: Melovin