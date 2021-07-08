Американська співачка Брітні Спірс поділилася новим відвертим фото, проте шанувальники не впізнали її.

На особистій сторінці в Instagram артистка оприлюднила світлину, на якій позує оголеною, повернувшись спиною до камери.

На шиї Брітні видно невелику підвіску, а волосся вона прибрала наперед.

Шанувальники припустили, що це може бути зовсім інша людина, оскільки на фото відсутні татуювання.

Брітні має два татуювання на спині – чарівну фею внизу і напис на івриті на задній частині шиї.

А де її татуювання?

Ви ж розумієте, що це не вона?

Це не Брітні! Де тату?

Ми знаємо, що це не ти!

Хто фотошопить її фото?

Звільніть Брітні!

На цій світлині можна побачити одне з татуювань співачки.

Нещодавно стало відомо, що Брітні Спірс планує завершити кар’єру. Про це повідомив менеджер артистки Ларрі Рудольф, з яким вона працювала впродовж 25 років.

За його словами, Брітні хоче піти на відпочинок на невизначений термін. Сама співачка поки не прокоментувала заяву менеджера.

Нагадаємо, що з 2008 року Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька Джеймса. Він ухвалює всі рішення щодо її фінансів та особистого життя.

Вже два роки артистка намагається позбавити батька статусу опікуна, оскільки Джеймс Спірс експлуатує її заради грошей, забороняє вагітніти і змушує пити ліки, які шкодять здоров’ю. Але суд відмовився позбавити Брітні Спірс опікунства батька.