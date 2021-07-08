Український співак Володимир Дантес зворушливо привітав свою дружину Надю Дорофеєву з річницею весілля. 8 липня закохані святкують шість років подружнього життя.

На особистій сторінці в Instagram Дантес поділився їхніми кумедними фото.

Артист зізнався, що пара познайомилася 5 серпня, і ця дата є важливішою для них обох.

За словами Дантеса, у нього непростий характер, тому іноді він не знає, як Надя його витримує. Але попри це, вони разом змінюються і позитивно впливають один на одного.

– Мені з тобою, як на найекстремальніших атракціонах: дуже хочеться, місцями страшно, захоплює дух, але внизу живота все-одно дуже приємно лоскоче. Кохаю тебе, моя утя! – зворушливо написав Дантес.

У коментарях подружжя з чавунним весілля привітали їхні шанувальники, а також зіркові колеги. Серед них – Леся Нікітюк, Джері Хейл, Дмитро Монатик, Оля Полякова і Даша Астаф’єва.

Весілля чавунне – думки юні. Вітаю!

Класнючі.

Класні! Люблю вас обох!

Прекрасні! Вітаю!

Як це мило! Вам дуже пощастило зустріти один одного!

Найкраща пара на світі!

Ви нереальні! Обожнюю.

Нещодавно Володимир Дантес презентував сольний альбом Твоя любимая музыка. До нового проекту виконавця увійшло вісім треків.

За словами Дантеса, альбом Твоя любимая музыка – це синергія пісень, на яких він ріс і які йому подобалися.

Фото: Володимир Дантес