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Валентина Чорна |

Кохаю тебе, моя утя: Дантес зворушливо привітав Дорофеєву з річницею

Владимир Дантес и Надя Дорофеева

Український співак Володимир Дантес зворушливо привітав свою дружину Надю Дорофеєву з річницею весілля. 8 липня закохані святкують шість років подружнього життя.

На особистій сторінці в Instagram Дантес поділився їхніми кумедними фото.

Артист зізнався, що пара познайомилася 5 серпня, і ця дата є важливішою для них обох.

За словами Дантеса, у нього непростий характер, тому іноді він не знає, як Надя його витримує. Але попри це, вони разом змінюються і позитивно впливають один на одного.

– Мені з тобою, як на найекстремальніших атракціонах: дуже хочеться, місцями страшно, захоплює дух, але внизу живота все-одно дуже приємно лоскоче. Кохаю тебе, моя утя! – зворушливо написав Дантес.

У коментарях подружжя з чавунним весілля привітали їхні шанувальники, а також зіркові колеги. Серед них – Леся Нікітюк, Джері Хейл, Дмитро Монатик, Оля Полякова і Даша Астаф’єва.

  • Весілля чавунне – думки юні. Вітаю!
  • Класнючі.
  • Класні! Люблю вас обох!
  • Прекрасні! Вітаю!
  • Як це мило! Вам дуже пощастило зустріти один одного!
  • Найкраща пара на світі!
  • Ви нереальні! Обожнюю.

Нещодавно Володимир Дантес презентував сольний альбом Твоя любимая музыка. До нового проекту виконавця увійшло вісім треків.

За словами Дантеса, альбом Твоя любимая музыка – це синергія пісень, на яких він ріс і які йому подобалися.

Фото: Володимир Дантес

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