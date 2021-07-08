Український співак Володимир Дантес зворушливо привітав свою дружину Надю Дорофеєву з річницею весілля. 8 липня закохані святкують шість років подружнього життя.
На особистій сторінці в Instagram Дантес поділився їхніми кумедними фото.
Артист зізнався, що пара познайомилася 5 серпня, і ця дата є важливішою для них обох.
За словами Дантеса, у нього непростий характер, тому іноді він не знає, як Надя його витримує. Але попри це, вони разом змінюються і позитивно впливають один на одного.
– Мені з тобою, як на найекстремальніших атракціонах: дуже хочеться, місцями страшно, захоплює дух, але внизу живота все-одно дуже приємно лоскоче. Кохаю тебе, моя утя! – зворушливо написав Дантес.
У коментарях подружжя з чавунним весілля привітали їхні шанувальники, а також зіркові колеги. Серед них – Леся Нікітюк, Джері Хейл, Дмитро Монатик, Оля Полякова і Даша Астаф’єва.
- Весілля чавунне – думки юні. Вітаю!
- Класнючі.
- Класні! Люблю вас обох!
- Прекрасні! Вітаю!
- Як це мило! Вам дуже пощастило зустріти один одного!
- Найкраща пара на світі!
- Ви нереальні! Обожнюю.
Нещодавно Володимир Дантес презентував сольний альбом Твоя любимая музыка. До нового проекту виконавця увійшло вісім треків.
За словами Дантеса, альбом Твоя любимая музыка – це синергія пісень, на яких він ріс і які йому подобалися.
Фото: Володимир Дантес