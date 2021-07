Російська акторка Христина Асмус, яка нещодавно порвала зв’язки на нозі, показала, як піднімається сходинками за допомогою милиць. Зірка робить це в такт з піснею рок-гурту Queen – We Will Rock You.

На особистій сторінці в Instagram акторка оприлюднила відео, на якому стрибає по сходах вверх.

В кінці ролику Христина танцює на одній нозі з милицями в руках.

Асмус пожартувала, що таким чином вона займається спортом, зокрема качає собі руки і ікри на правій нозі.

– Королева сходів, андалів і перших людей. Саме на цих сходах я і порвала собі чотири зв’язки. Тепер ось скачу на одній нозі і качаю собі руки і ікри на правій нозі. Ну хоч щось змусило мене займатися спортом, – жартівливо написала Асмус.

Про свою травму Христина розповіла кілька днів тому. Вона зізналася, що пошкодила ногу, коли збиралася виходити з дому і чекала таксі.

Спускаючись зі сходів, Христина дивилася в телефон і в цей момент втратила рівновагу.

– Я не розрахувала. Думала, що сходи вже закінчилася. Я сильно підвернула ногу, всією вагою на неї впала. Хрускіт був дуже сильний, – зізналася Христина.

Асмус повідомила, що операція їй не потрібна. Але ще два-три тижні акторці доведеться залишатися у гіпсі.