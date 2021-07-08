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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Королева сходів: Асмус на милицях станцювала під хіт We will rock you

Кристина Асмус

Російська акторка Христина Асмус, яка нещодавно порвала зв’язки на нозі, показала, як піднімається сходинками за допомогою милиць. Зірка робить це в такт з піснею рок-гурту Queen – We Will Rock You.

На особистій сторінці в Instagram акторка оприлюднила відео, на якому стрибає по сходах вверх.

В кінці ролику Христина танцює на одній нозі з милицями в руках.

Асмус пожартувала, що таким чином вона займається спортом, зокрема качає собі руки і ікри на правій нозі.

– Королева сходів, андалів і перших людей. Саме на цих сходах я і порвала собі чотири зв’язки. Тепер ось скачу на одній нозі і качаю собі руки і ікри на правій нозі. Ну хоч щось змусило мене займатися спортом, – жартівливо написала Асмус.

Про свою травму Христина розповіла кілька днів тому. Вона зізналася, що пошкодила ногу, коли збиралася виходити з дому і чекала таксі.

Спускаючись зі сходів, Христина дивилася в телефон і в цей момент втратила рівновагу.

– Я не розрахувала. Думала, що сходи вже закінчилася. Я сильно підвернула ногу, всією вагою на неї впала. Хрускіт був дуже сильний, – зізналася Христина.

Асмус повідомила, що операція їй не потрібна. Але ще два-три тижні акторці доведеться залишатися у гіпсі.

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