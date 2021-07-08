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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Молодший на 19 років: Тетяна Буланова закрутила роман із тенісистом

Тетяна Буланова

Російська співачка Тетяна Буланова зустрічається з колишнім тенісистом, а нині бізнесменом Валерієм Руднєвим.

Як повідомляють росЗМІ, 52-річна Буланова та 33-річних Руднєв разом вже понад рік. Сама артистка імені свого коханого не розкривала, однак говорила, що він бізнесмен і поводиться дуже по-чоловічому.

Незважаючи на те, що Тетяна не афішує своє особисте життя, разом у світ пара виходить. У мережу потрапило відео, де бізнесмен цілує співачку, ніжно обіймає, а потім бере на руки.

Тетяна Буланова була одружена двічі. Перший чоловік співачки музикант Микола Тагрін, з яким вони прожили разом 13 років. Після розлучення вони зберегли ділові стосунки та Тагрін залишився продюсером Тетяни. Також у екс-подружжя є син – 28-річний Олександр.

З другим чоловіком, футбольним тренером Владиславом Радімовим, Буланова прожила 11 років. У них є син – 14-річний Микита.

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Фото: Тетяна Буланова

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