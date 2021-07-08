Колишня дружина Валерія Меладзе Ірина прокоментувала слова Ані Лорак, яка натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим.

В інтерв’ю програмі Судьба человека Ірина Меладзе зазначила, що проблема сексуальних домагань широко розповсюджена в шоу-бізнесі. Але про стосунки Ані Лорак із Костянтином Меладзе їй нічого не відомо.

– Проблема, яку підняла Ані Лорак, існує. Ні для кого тут немає нічого нового. Але мені нічого не відомо з приводу того, що вона натякнула про стосунки з продюсером. Хоча я розуміла, що в шоу-бізнесі це є, – сказала жінка.

Ірина зізналася, що ніколи не помічала за Костею дивної поведінки.

Більше того, вона на власні очі бачила, як до продюсера чіплялася одна з колишніх солісток ВІА Гри.

– Це був початок нульових, проходила зйомка в Києві. На кіностудії проходила примірка. Там був Костя і ця дама. Вона поводилася непристойно. На очах у всіх вона чіплялася до продюсера, і найогидніше те, що я їй не заважала. Костя відчував збентеження, але її це не турбувало. Я була шокована такою атакою на продюсера, – згадала Ірина.

За словами екс-дружини Валерія Меладзе, заради популярності та кар’єрних звершень жінки часто поводяться непристойно і таким чином намагаються заволодіти увагою продюсера.

– Іноді жінки поводяться таким чином, що хочеться поставити запитання, де більше зла. Іноді з боку жінок. Це спірне питання. Це мало вигляд, як полювання у джунглях, війна без правил. Все, що з’являлося на їхньому шляху – сім’я, діти, жінки – все зміталося. Ці дами поводилися, як солдати на війні, – сказала Ірина.

Нещодавно Валерій Меладзе прокоментував секс-скандал, пов’язаний з рідним братом. Він заявив, що Костя не робив нікому непристойних пропозицій, оскільки він самодостатній та інтелігентний чоловік.

Валерій зазначив, що Ані Лорак, яка натякнула, що Меладзе пропонував їй інтим, не входила до сфери інтересів Костянтина.

Фото: Ірина Меладзе