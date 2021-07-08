Попри ескорт і пластику: директор Міс України розвіяла міфи про конкурсанток

Директор конкурсу Вероніка Щипцова в одному зі своїх коментарів заявила, що одна з основних проблем, яка псує репутацію конкурсу – ескорт-послуги серед дівчат.

Потім в ЗМІ вибухнув скандал, і багато хто почав писати, що на конкурс не можуть відібрати потрібну кількість учасниць, бо забагато ескортниць та любительок пластичних операцій.

Однак Вероніка Щипцова спростувала інформацію про відсутність гідних конкурсанток, адже її слова просто неправильно зрозуміли.

Вона пояснила, що річ не в появі нових правил, які вимагають натуральної краси, а в тому, що пластичні операції і фотошоп стали популярнішими.

– Це не нові правила – такими вимоги конкурсу були завжди. Просто ми стали частіше спостерігати на кастингах деякі втручання в зовнішність. Це сучасність, від якої не втекти. Можливо, для більшого розголосу журналісти вирішили зробити акцент на тому, що ми нібито не можемо знайти гідних претенденток. Зазвичай ми у червні вже оголошували претенденток, а цього року через регіональні кастинги відбір затягнувся, – зазначила Щипцова.

Міс Україна 2021

Конкурс Міс Україна-2021 відбудеться у жовтні у Палаці Україна.

Організатори збільшили призовий фонд до 1 млн грн. Крім цього, всі учасниці отримають цінні призи та подарунки.

Проте у 2021 році на конкурсі Міс Україна змінили низку правил.