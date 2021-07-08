8 липня поховали російського режисера Володимира Меньшова, який помер 5 липня від наслідків коронавірусу.

Суспільна панахида проходила у Великому залі Центрального будинку кінематографістів. Труну з режисером проводжали звідти, за традицією, оплесками.

Потім проходило відспівування у храмі Покрова Пресвятої Богородиці в Червоному Селі. На відспівуванні були присутні дружина Віра Алентова, дочка Юлія Меньшова з чоловіком Ігорем Гордіним. Також на прощання в церкві пустили друзів Меньшова і його студентів.

До речі, Віра Алентова була госпіталізована з коронавірусом 28 червня, однак перед похороном її виписали.

Поховали режисера на Новодівичому кладовищі в Москві.

Проводжали під оплески. У Москві попрощалися з Володимиром Меньшовим / 2 фотографии

Смерть Меньшова

Російський режисер Володимир Меньшов помер від наслідків коронавірусної інфекції. Артистові був 81 рік.

Відомо, що режисера госпіталізували з пневмонією та дихальною недостатністю 22 червня в московську лікарню. У ній він і помер.

Багатьом він відомий як режисер фільму Москва сльозам не вірить. Саме за цю стрічку він отримав премію Американської кіноакадемії Оскар у категорії Найкращий фільм іноземною мовою.