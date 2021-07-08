Міцні шлюбні стосунки серед зірок доволі рідкісне явище. Все частіше ми бачимо в новинах заголовки про розлучення. Однак і серед селебріті є пари, які не дивлячись на всі труднощі, і в горі, і в радості залишаються разом.

Факти ICTV склали підбірку пар-довгожителів, які разом не одне десятиліття.

Девід і Вікторія Бекхем

Дивлячись на цю пару здається, що вони знають секрет довгих і щасливих стосунків. Футболіст Девід Бекхем і дизайнер Вікторія Бекхем разом вже 22 роки, і досі дивляться одне на одного закоханими очима, як і 20 років тому.

Вікторія та Девід узаконили свої стосунки в 1999 році в ірландському замку Латтрелстоун. Наразі в подружжя четверо дітей – 22-річний Бруклін, 18-річний Ромео, 16-річний Круз і 10-річна Харпер.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Історія акторки Ольги Сумської та актора Віталія Борисюка почалася в 1991 році, а узаконили свої стосунки закохані в 1996 році. Подружжя разом уже 25 років і виховує 19-річну доньку Анну.

На 25 річницю весілля в жартівливій формі Віталій запропонував Ользі знову стати його дружиною.

Варто зазначити, що для Сумської це другий шлюб, з перший чоловіком, актором Євгеном Паперним вони були разом чотири роки. В них народилася донька Антоніна.

Сара Джессіка Паркер і Метью Бродерік

Свої стосунки акторка Сара Джесіка Паркер і актор Метью Бродерік узаконили в 1997 році. Подружжя разом уже 24 роки.

Цікаво те, що для весільної церемонії Сара обрала чорну сукню, яка виявилася для неї щасливою.

Пара виховує трьох дітей – 19-річного сина Джеймса та 12-річних дочок-близнят Табіту і Маріон, виношених сурогатною матір’ю.

Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов

У 2021 році співачка Руслана Лижичко та музичний продюсер Олександр Ксенофонтов відзначать 25 річницю з дня весілля.

Це той приклад, коли спільна робота не руйнує стосунки, а робить їх міцнішими. До всього іншого, романтична історія між ними склалася теж завдяки робочому питанню, коли Руслані порадили звернутися до Олександра за консультацією.

Дітей у подружжя немає.

Голді Гоун і Курт Рассел

Акторка Голді Гоун і актор Курт Рассел познайомилися на знімальному майданчику в 1968 році, проте роман між ними почався через 15 років.

З 1983 року пара у фіктивному шлюбі, оскільки вважають, що штамп у паспорті – не показник щастя. Разом вони вже 38 років.

У закоханих є син – 35-річний Уайаттан.

Крім усього іншого, і Голді, й Курт перед тим, як почалася їхня історія кохання, пройшли невдалі шлюби.

Павло та Марина Зіброви

Одна з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі – Павло та Марина Зіброви.

Познайомилися закохані в 1992 році на творчому вечорі, тоді співак відразу ж помітив Марину та зробив все, щоб підкорити її серце. На той момент обоє вже були розлучені.

Одружилися вони в 1994 році. У серпні закохані відсвяткують 27 річницю з дня весілля.

У подружжя є спільна донька – 24-річна Діана.

Вілл Сміт і Джада Пінкетт Сміт

Доля звела актора Вілла Сміта з акторкою Джадою Пінкетт на зйомках телесеріалу Принц із Беверлі-Хіллз у 1990 році. Однак зустрічатися вони почали тільки в 1995 році й одружилися через два роки. Разом подружжя вже 24 роки.

Вілл і Джада виховують двох спільних дітей – 23-річного Джейдена та 21-річну Віллоу.

Оля і Вадим Полякови

Ольга Полякова познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Вадимом на його дні народження, куди зірка була запрошена співати.

Пара узаконила свої стосунки у 2004 році. Разом вони вже 17 років.

Подружжя виховує двох дочок – 16-річну Машу та 9-річну Алісу.

Том Генкс і Ріта Вілсон

Спершу між акторами склалася дружба – вони познайомилися під час спільної роботи над серіалом Нерозлучні друзі. Через кілька років їхні стосунки перейшли на новий рівень і в 1988 році вони одружилися. Разом подружжя вже 33 роки.

Про цю пару дійсно можна сказати – і в горі, і в радості. У 2015 році у Ріти виявили рак молочної залози, через це випробування закохані пройшли разом і ще більше зблизилися.

У подружжя двоє синів – 30-річний Честер і 25-річний Труман.

Варто зазначити, що перший шлюб актора також був довгим – він прожив 11 років із Самантою Льюїс.

Камалія і Мохаммад Захур

Співачка Камалія познайомилася з пакистанським мільярдером Мохаммедом на закритій вечірці. У 2003 році пара узаконила свої стосунки і щаслива вже протягом 18 років.

Подружжя виховує двох дочок-близнят – 8-річних Мірабеллу й Арабеллу.