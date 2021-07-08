Тетяну Догілеву госпіталізували з пневмонією

Російську акторку Тетяну Догілеву госпіталізували з двосторонньою пневмонією. У артистки уражено 30% легенів.

Як повідомляють росЗМІ, тиждень тому в 64-річної Тетяни піднялася висока температура. Артистка відчула головний біль, сильну слабкість і почала приймати противірусні препарати. Однак вони не допомогли, а стан тільки погіршувався.

Згодом Догілева викликала швидку допомогу, яка відвезла її до лікарні, де медики діагностували в неї двосторонню пневмонію.

Наразі Тетяна знаходиться під наглядом лікарів.

Тетяна Догілева є народною артисткою Росії. Зірка відома за такими картинами, як Вокзал для двох, Блондинка за рогом, Забута мелодія для флейти, Афганський злам тощо.

Також Догілева є режисером. У 1998 році вона поставила свій перший спектакль Місячне світло, медовий місяць.

У артистки багата фільмографія, вона з’явилася на телеекранах в 1970-і роки та досі активно будує свою кар’єру.

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Фото: Тетяна Догілева