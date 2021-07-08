Роберт Дауні-старший – помер від хвороби Паркінсона у 85 років

Культовий американський кінорежисер, продюсер та актор Роберт Дауні-старший помер уві сні у своєму будинку в Нью-Йорку. Кінематографістові виповнилося 85 років 24 червня.

Відомо, що він п’ять років боровся з хворобою Паркінсона (повільно прогресуюче хронічне захворювання). Кінорежисер – батько всесвітньо відомої ікони кіно та актора Роберта Дауні-молодшого.

Дауні-старший як актор найбільш відомий своїми появами у фільмах Ночі в стилі бугі, Магнолія, Жити і померти в Лос-Анджелесі. За свою кар’єру він зняв безліч кінострічок. Серед них – Babo 73, Putney Swope, Greaser’s Palace та Too Much Sun.

Як актор він знявся востаннє у комедійному бойовику Як обікрасти хмарочос 2011 року. У фільмі також грають Едді Мерфі, Бен Стіллер та Кейсі Афлек.

Роберт був тричі одружений. У нього було двоє дітей – син Роберт Дауні-молодший та дочка Еллісон (обидві дитини від його першої дружини Елсі, з якою він розлучився у 1975 році).

Вдруге він одружився з Лорною Ернст у 1991 році. Після декількох років спільного життя вона померла у 1994 році від хвороби Лу Геріга.

Він одружився зі своєю третьою дружининою Розмарі у 1998 році. Елсі (перша дружина кінорежисера та мати американського актора Роберта Дауні-молодшого) померла у вересні 2014 року у віці 80 років.