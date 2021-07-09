Atlas Weekend Валерій Меладзе – фото та відео виступу співака на Атлас Вікенд

8 липня на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 виступив російський співак Валерій Меладзе.

Чимало українців сумнівались, що виконавець виступить в Україні після скандалу з обвинуваченнями його брата Костянтина в домаганнях до артисток, який розгорівся з новою силою 5 липня.

Однак Валерій Меладзе таки виступив. Його виступ навіть зробили на 20 хвилин довшим, щоб всі, хто стояли в черзі, встигли підійти ближче до головної сцени.

Серед глядачів невдоволення помітно не було – вони активно співали разом із виконавцем та знімали його виступ на мобільні телефони.

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Однак не всі сприйняли виступ схвально.

Згодом на сцену Atlas Weekend до Валерія Меладзе вийшли співачки із гурту ВІА Гра. Разом вони виконали спільний хіт Притяженья больше нет.

Валерій Меладзе після скандалу з Поляковою виступив на сцені Atlas Weekend / 4 фотографии

У квітні брат Валерія Меладзе Костянтин опинився в центрі секс-скандалу. У домаганнях його звинуватили Ані Лорак, Оля Полякова та Тетяна Найнік (екс-солістка гурту ВІА Гра, – Ред.).

5 липня в інтерв’ю Ксенії Собчак Валерій Меладзе прокоментував звинувачення від співачок у бік свого брата. Він припустив, що Ані Лорак хотіла таким чином помститися Костянтину через припинення співпраці.

А ось про Олю Полякову відгукнувся доволі своєрідно, назвавши її фріком та порівнявши зі стилістом Сергієм Зверєвим.

Користувачів мережі обурили висловлювання співака.

Не залишилася в боргу й Оля Полякова. Вона опублікувала низку відео, у яких наголосила, що замість відповіді на запитання по суті Валерій Меладзе вирішив обрати тактику принижень.

Співачка поцікавилась, чому артисти, виступаючи на російській та українській сцені, не озвучують свою позицію стосовно війни на сході України й анексії Кримського півострова.

Фото: Atlas Weekend