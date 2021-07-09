Співачка Ані Лорак продемонструвала пишні груди та каблучку на безіменному пальці.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram Ані Лорак оприлюднила світлину, зроблену у салоні авто.

Співачка позує у кепці і чорному топі, який підкреслює її форми.

Живіт зірка прикрила рукою, а на безіменному пальці Лорак видніється каблучка.

Варто зауважити, що вже досить давно ходять чутки про те, що Ані Лорак зійшлася з колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

Пара разом з спільною донькою Софією неодноразово з’являлася на вечірках та світських заходах.

На початку травня 2021 року екс-подружжя разом вирушило на відпочинок до Туреччини. Тоді Лорак і Налчаджиоглу на сторінках у соціальних мережах ділилися фото з яхти.

А місяць тому Мурат прилітав у Москву на день народження доньки. Співачка запевнила шанувальників, що зберігає хороші стосунки з чоловіком заради Софії.

Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу розлучилися у 2019 році після 13 років стосунків. Подейкують, що причиною розлучення могла стати зрада Мурата.

Одного разу чоловіка заскочили під час пристрасних обіймів з Яною Бєляєвою в одному з нічних клубів Києва.

Фото: Ані Лорак