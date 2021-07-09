Українська співачка Jerry Heil показала свою двокімнатну квартиру в Києві і зізналася, скільки грошей витрачає кожного місяця.

В програмі Зіркова скарбничка виконавиця розповіла, що орендує квартиру за $800 (22 тис грн), яка розміром близько 70 кв м.

За комунальні послуги Jerry Heil сплачує максимум 1,5 тис грн. Співачка свідомо ставиться до енергоресурсів планети, тому витягує з розетки всі прилади з метою економії та екологічних міркувань.

Виконавиця зізналася, що на шопінг витрачає 5 тис грн кожного місяця. Проте зараз вона практично не ходить по магазинах, а новий одяг купує лише для виступів або світських заходів.

Jerry Heil віддає перевагу еко-шубам, а речі, які їй більше не потрібні, вона продає або віддає в дитячий будинок.

Співачка зазначила, що вона лише зараз почала свідомо ставитися до питання утилізації батарейок і пластику.

– Зараз я на етапі свідомого сортування. На карантині я збирала пляшки, і у ванній вони чекають свого часу, щоб я відвезла їх на переробку, – сказала співачка.

Крім цього, Jerry Heil додала, що вона досить економна у споживанні води, а ванну приймає дуже рідко.

В магазин співачка ходить з еко-торбинками, а на їжу витрачає близько 2,5 тис грн. Зірка не споживає м’яса, риби, яєць і молочних продуктів. Більше того, вона не користується плитою.

Найбільше коштів Jerry Heil витрачає на транспорт, оскільки користується послугами таксі. Виконавиця мріє про власне авто, проте зараз її витрати на транспорт сягають близько 30 тис грн на місяць.

Загалом місячний бюджет Jerry Heil складає до 80 тис грн.