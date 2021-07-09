Скандальний 23-річний блогер Андрій Бурим, більш відомий як Мелстрой, отримав вирок за побиття дівчини. Андрій отримав півроку виправних робіт і грошову виплату в розмірі 72 тис. рублів (26 тис. грн).

19 жовтня 2021 року білоруський блогер в прямому ефірі кілька разів ударив обличчям об стіл 20-річну російську модель Олену Єфремову.

Під час стриму дівчина попросила Андрія довести правдивість слів про його фігуру та роздягнутися. Це прохання викликало справжню агресію у блогера, а після кількох роздратованих відповідей він побив модель.

Після інциденту дівчину госпіталізували. Зі слів Олени, Бурим пошкодив їй брекети та щелепу.

– Буде суд. Дві експертизи показали, що у потерпілої травм не виявлено. Олена вимагає 10 млн рублів за моральну шкоду, – повідомив у квітні Мелстрой у своєму Telegram-каналі.

Андрій вже не вперше поводиться зухвало під час прямих ефірів – він також плював дівчатам в обличчя, погрожував, виштовхував зі стільців і просив охорону вивести їх з кімнати.

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Фото: Мелстрой, Пресненский районний суд Москви

Источник: Пресненський районний суд Москви