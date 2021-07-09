Філіп Кіркоров підтримав Melovin після його камінг-ауту на Atlas Weekend

Російський співак Філіп Кіркоров публічно підтримав українського виконавця Melovin після його камінг-ауту на Atlas Weekend 2021.

В Instagram під постом Melovin, де він цілується з хлопцем на сцені, Кіркоров залишив коментар, в якому захоплюється вчинком молодого виконавця.

– Melovin! Красунчик! Вчинок справжньої особистості, людини, чоловіка. Неважливо, хто ти в ліжку. Головне – залишатися мужиком по життю. Чесним, вірним, гідним, – написав Філіп.

Також в коментарях свої захоплення залишили співачка Аліна Паш, ведучий Слава Дьомін і виконавиця Злата Огневич, яка сказала, що свобода бути собою – найбільша цінність.

Нагадаємо, що 5 липня Melovin публічно заявив про свою орієнтацію, поцілувавши спершу дівчину, потім хлопця. Після співак підняв прапор ЛГБТ-спільноти. Це перший випадок серед зірок українського шоу-бізнесу.

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Фото: Melovin