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Валентина Чорна |

Поверніть їй життя: Мадонна вступилася за Брітні Спірс у справі про опіку

Мадонна

Американська співачка Мадонна підтримала Брітні Спірс, яка перебуває під опікою свого батька.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила фото, на якому позує у футболці з написом Брітні Спірс.

Виконавиця порівняла опіку з рабством і зазначила, що ця ситуація порушує людські права. Мадонна пообіцяла допомогти Брітні Спірс.

– Поверніть цій жінці життя! Рабство було скасовано багато років тому. Смерть жадібному патріархату, який століттями робить це з жінками. Це порушення людських прав. Брітні, ми витягнемо тебе з в’язниці! – написала Мадонна.

мадонна підтримала брітні спірс

Варто зауважити, що Мадонна і Брітні Спірс дружать з 2003 року, після того, як разом виступили на MTV Video Music Awards.

Нагадаємо, що суд відмовився позбавити Брітні Спірс опікунства батька. Співачка прагне, щоб її єдиним опікуном була приватна каліфорнійська компанія Bessemer Trust.

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Зірка перебуває під наглядом свого батька Джеймса з 2008 року. Він ухвалює всі рішення щодо її фінансів та особистого життя.

Вже два роки артистка намагається позбавити батька статусу опікуна, оскільки Джеймс Спірс експлуатує її заради грошей, забороняє вагітніти і змушує пити ліки, які шкодять здоров’ю.

Фото: Мадонна

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