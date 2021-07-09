Популярна артистка Анастасія Приходько зізналася, що їй свого часу пропонували секс за гроші.Про це вона розповіла в інтерв’ю програмі Слава+ в рубриці Було чи не було.

На питання журналіста Слави Дьоміна, чи пропонували їй секс за гроші, Приходько підняла табличку Було.

Однак ведучий уточнив, чи багато грошей пропонували.

– Багато. Півмільйона доларів, – зізналася Анастасія Приходько.

Співачка, звичайно, відмовилася.

Приходько про Меладзе

У цьому самому інтерв’ю Приходько прокоментувала секс-скандал з Костянтином Меладзе, з яким вона працювала близько двох років, і навіть встигла з’їздити на Євробачення.

Виконавиця неодноразово говорила про те, що її стосунки з Меладзе складалися не найкращим чином.

Артистка наголосила, що це неприємна для неї тема, тому вона не хоче зараз говорити про це.

Фото: Анастасія Приходько