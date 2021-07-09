Виступ російського співака Валерія Меладзе на фестивалі Atlas Weekend 2021 неабияк обурив українців. А видалення негативних коментарів під фото співака в Instagram спровокувало ще більшу хвилю хейту.

На офіційній Instagram-сторінці фестивалю організатори оприлюднили фото з виступу Валерія Меладзе на Atlas Weekend 2021.

Проте користувачі досить неоднозначно відреагували на виступ російського виконавця.

Atlas, ви були крутим фестивалем. Але зараз, з такими виконавцями, ви опустилися на дно.

І навіщо організатори його запросили? Це негарно.

Ганьба!

Це просто жах!

Просто ганьба допускати на сцену фестивалю російських артистів, які підтримують Путіна. Atlas, де ваша громадянська позиція? Сьогодні він співає в Україні, а завтра буде потискати руку Путіну!

Ого, розчарування!

Колись мріяла відвідати Atlas, але тепер ні ногою! Не тільки на цьогорічний, а й на всі наступні. Занадто ватний вчинок.

Зашквар, при всій любові до Atlas Weekend, це рішення вельми засмутило.

Дискредитували себе!

Кмітливі підписники помітили, що всі негативні коментарі під постом про Мелдазе, опубліковані вчора ввечері, просто зникли. Натомість позитивні відгуки – на місці.

Така позиція модераторів збурила українців і спровокувала ще більшу порцію хейту.

Видаляти коментарі – гідний сценарій одного з найбільших фестивалів України. Ганьба вам!

Оп, прокинулись модератори, всі коментарі почистили.

Ну ви даєте з цим видаленням коментарів! Майте сміливість брати до уваги всі думки.

Нагадаємо, що Валерій Меладзе виступив на сцені Atlas Weekend 2021 8 липня. Публіка зустріла виконавця бурхливими оплесками та піснями в унісон.

Виступ Меладзе навіть зробили на 20 хвилин довшим, щоб всі, хто стояли в черзі, встигли підійти ближче до головної сцени.

Також на сцені фестивалю з’явилися співачки із гурту ВІА Гра. Разом із Валерієм вони виконали спільний хіт Притяженья больше нет.

Фото: Atlas Weekend