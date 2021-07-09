Виступ російського співака Валерія Меладзе на фестивалі Atlas Weekend 2021 неабияк обурив українців. А видалення негативних коментарів під фото співака в Instagram спровокувало ще більшу хвилю хейту.
На офіційній Instagram-сторінці фестивалю організатори оприлюднили фото з виступу Валерія Меладзе на Atlas Weekend 2021.
Проте користувачі досить неоднозначно відреагували на виступ російського виконавця.
- Atlas, ви були крутим фестивалем. Але зараз, з такими виконавцями, ви опустилися на дно.
- І навіщо організатори його запросили? Це негарно.
- Ганьба!
- Це просто жах!
- Просто ганьба допускати на сцену фестивалю російських артистів, які підтримують Путіна. Atlas, де ваша громадянська позиція? Сьогодні він співає в Україні, а завтра буде потискати руку Путіну!
- Ого, розчарування!
- Колись мріяла відвідати Atlas, але тепер ні ногою! Не тільки на цьогорічний, а й на всі наступні. Занадто ватний вчинок.
- Зашквар, при всій любові до Atlas Weekend, це рішення вельми засмутило.
- Дискредитували себе!
Кмітливі підписники помітили, що всі негативні коментарі під постом про Мелдазе, опубліковані вчора ввечері, просто зникли. Натомість позитивні відгуки – на місці.
Така позиція модераторів збурила українців і спровокувала ще більшу порцію хейту.
- Видаляти коментарі – гідний сценарій одного з найбільших фестивалів України. Ганьба вам!
- Оп, прокинулись модератори, всі коментарі почистили.
- Ну ви даєте з цим видаленням коментарів! Майте сміливість брати до уваги всі думки.
Нагадаємо, що Валерій Меладзе виступив на сцені Atlas Weekend 2021 8 липня. Публіка зустріла виконавця бурхливими оплесками та піснями в унісон.
Виступ Меладзе навіть зробили на 20 хвилин довшим, щоб всі, хто стояли в черзі, встигли підійти ближче до головної сцени.
Також на сцені фестивалю з’явилися співачки із гурту ВІА Гра. Разом із Валерієм вони виконали спільний хіт Притяженья больше нет.
Фото: Atlas Weekend