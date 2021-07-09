Виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend із пітоном – думка зоозахисників

Виступ української співачки Тіни Кароль на музичному фестивалі Atlas Weekend 2021 із пітоном викликав бурхливе обговорення.

Під час виконання композиції Твої гріхи Тіна Кароль вийшла на сцену із королівським пітоном на плечах. Раніше артистка знялася із ним оголеною, анонсувавши вихід свого нового кліпу.

Українці не тільки розкритикували ідею виступу з живим пітоном, а й розгледіли в номері Тіни Кароль плагіат.

Ще у 2002 році до подібного прийому на сцені вдавалася співачка Брітні Спірс.

Тварини на сцені – це дно.

Більшого абсурду не вигадати.

Жесть! – дивуються підписники в коментарях.

Свою думку щодо цього висловила і травесті-діва Монро, яка не розуміє, для чого Тіні Кароль знадобився на сцені пітон.

Тіні Кароль дісталося за номер із пітоном на Atlas Weekend: що думають зоозахисники / 2 фотографии

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV голова Українського об’єднання захисників тварин і біолог Марія Трунова зізналася: незважаючи на те, що Тіна Кароль вийшла на сцену з пітоном, жорстокого поводження та садизму там не було. І більше запитань виникає не до самої артистки, а до господаря пітона.

– Винна не Тіна Кароль, а власник, який повинен утримувати свою тварину в нормальних умовах. Її вихід потрібно засудити. Але, чесно кажучи, Тіну Кароль краще сприймати як зоозахисницю. Вона б могла обіграти ситуацію з виступом зовсім по-іншому, – сказала Марія.

Водночас заступник голови Українського об’єднання захисників тварин і юрист Антоніна Гошовська посилається на Європейську конвенцію із захисту тварин. Два з п’яти принципів якої – захист тварини від стресу та забезпечення можливого ​​природного для їхньої поведінки середовища. За словами Гошовської, у виступі Тіни Кароль не було жодного.

– На жаль, наше кримінальне законодавство притягує людину до відповідальності тільки якщо тварина загинула або їй завдано каліцтво. В той же час посилена відповідальність є за жорстоке ставлення до тварин на очах у дітей. У заходах, де використовуються тварини при взаємодії з людьми, і одному, й іншому має бути комфортно та забезпечені умови добробуту. Це не повинно шкодити здоров’ю чи приносити стрес від спілкування ані тваринам, ані людям, – зазначає вона.

Зоозахисники переконані – варто брати приклад зі світових зірок, які говорять про екологію та відповідальне ставлення до навколишнього світу, а також беруть тварин із притулків.

– Слава передбачає і відповідальність за те, який приклад зірки подають іншим, – підсумувала Гошовська.

Повний виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend 2021 транслювали на YouTube-каналі співачки. На одній сцені з артисткою зіграв навіть барабанщик Джастіна Бібера Devon Taylor.

Фото: Антон Кулаковський