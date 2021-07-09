Українська співачка Анастасія Приходько розповіла про складні стосунки з продюсером Костянтином Меладзе. Однак про що саме йде мова, уточнювати не стала.

Виконавиця неодноразово говорила про те, що її стосунки з Меладзе складалися не найкращим чином. Однак у шоу Слава+ Анастасія сказала, що розповість про що саме йде мова, коли буде в похилому віці.

– Наразі це розцінять, як скандал під нову пісню. Як було з Ані Лорак, яка зробила гучну заяву під свій тур. Коли люди зрозуміють, що це не для піару, тоді й повірять, що це правда. Мені було дуже боляче та прикро, – сказала Приходько.

Артистка наголосила, що це неприємна для неї тема, тому вона не хоче зараз говорити про це.

Уже після того, як Анастасія перестала бути підопічною Костянтина на Фабриці зірок 7, вони зустрілися на Нацвідборі Євробачення.

– Коли я побачила, що він виявляється буде тим, хто відбирає, а потім продюсує, то зрозуміла, що “далеко” поїду. Я прийшла додому та добре випила. Думала про те, щоб розвернутися та піти, але це слабкість, а довести справу до кінця – немає сил, – згадує Приходько.

Анастасія наголосила, що те Євробачення, яке вона пройшла з Костянтином Меладзе – це пекло.

– Я думаю, що ні він, ні я не хотіли вступати в цю річку двічі. А він тоді якраз продюсував артиста, який поїхав би від України. Для себе я зрозуміла, що сильніше за всі емоційні потрясіння. Вийшла, заспівала та пішла, – сказала Анастасія.

Анастасія Приходько не перша артистка, яка говорить про складні стосунки з продюсером. Все почалося, коли Ані Лорак натякнула, що Меладзе пропонував їй інтим, однак пізніше співачка забрала свої слова назад.

На підтримку Ані Лорак також зробили свої заяви Оля Полякова та Тетяна Найник. Сам продюсер ніяк не коментує ситуацію, проте його брат Валерій Меладзе сказав, що Костянтин інтелігентна людина та трепетно ставиться до жінок.

Фото: Анастасія Приходько