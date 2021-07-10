Актор Тарас Цимбалюк одружився у Карпатах – фото весілля на схилах гір

Український актор, зірка серіалів Спіймати Кайдаша та Кріпосна Тарас Цимбалюк одружився зі своєю дівчиною, візажистом Тіною Антоненко.

31-річний актор зробив пропозицію Тіні 10 місяців тому. Разом молоді вже три роки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

– Три роки тому я запросив цю дівчинку на перше побачення і з тих самих пір почав відчувати себе найщасливішою людиною на Землі. Можу сказати твердо: цим вчинком я буду пишатися все життя, – написав артист на своїй сторінці в Instagram і доклав фото з весілля.

На знімку молодята у весільному вбранні стоять на тлі гір.

Цимбалюк також додав, що для нього велика честь бути чоловіком такої жінки.

– Мій мотиватор, берегиня нашої сім’ї і моя велика любов. Спасибі, моя дівчинка, – написав артист.

Окремо актор подякував родині і друзям, які розділили з молодятами радість і були присутні на весіллі.

– Окрема подяка найріднішим, що стали свідками такого важливого для нас дійства. Ви — найкращі. Пишаюся, що маю таких людей на своєму шляху, — написав Цимбалюк.

Читайте Перші фото з таємного весілля Гвен Стефані та Блейка Шелтона

На своїй сторінці дружина Тараса Цимбалюка Тіна Цимбалюк написала, що відтепер ніхто в ЗМІ не буде перекручувати її ім’я через поєднання з колишнім прізвищем. Оскільки раніше журналісти часто називали її Тонею.

Джерело: taras.tsymbaliuk/Instagram

Фото: taras.tsymbaliuk/Instagram