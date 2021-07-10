9 липня на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 виступив популярний український гурт Океан Ельзи.

Виступ музичного колективу, який очолює Святослав Вакарчук, відбувся на ВДНГ о 21.30.

На ділянці біля сцени було багато осіб. Фанати гурту із захопленням прийняли своїх кумирів, підспівуючи в унісон та стрибаючи під драйвові рифи.

За кілька годин до концерту Вакарчук закликав прихильників прийти заздалегідь, щоб гурт встиг зіграти всі заплановані пісні, оскільки на фестивалі діють жорсткі обмеження.

– Найголовніше для людини – бути собою і залишатися в гармонії з собою. Робіть так, як ви відчуваєте. У вас будуть помилки, щось не вийде, хтось над вами сміятиметься. Але повірте, ви будете щасливішими та обов’язково досягнете успіху, – сказав Вакарчук зі сцени.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Океан Ельзи (@okeanelzy_official)



Шанувальники колективу залишилися задоволеними виступом улюбленого українського гурту, який викликав фурор.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Океан Ельзи (@okeanelzy_official)

Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend / 8 фотографий

Фото: Atlas Weekend