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Дмитро Кудрявцев |

Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend

Океан Ельзи на Atlas Weekend

9 липня на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 виступив популярний український гурт Океан Ельзи.

Виступ музичного колективу, який очолює Святослав Вакарчук, відбувся на ВДНГ о 21.30.

На ділянці біля сцени було багато осіб. Фанати гурту із захопленням прийняли своїх кумирів, підспівуючи в унісон та стрибаючи під драйвові рифи.

За кілька годин до концерту Вакарчук закликав прихильників прийти заздалегідь, щоб гурт встиг зіграти всі заплановані пісні, оскільки на фестивалі діють жорсткі обмеження.

– Найголовніше для людини – бути собою і залишатися в гармонії з собою. Робіть так, як ви відчуваєте. У вас будуть помилки, щось не вийде, хтось над вами сміятиметься. Але повірте, ви будете щасливішими та обов’язково досягнете успіху, – сказав Вакарчук зі сцени.

 

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Допис, поширений Океан Ельзи (@okeanelzy_official)


Шанувальники колективу залишилися задоволеними виступом улюбленого українського гурту, який викликав фурор.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Океан Ельзи (@okeanelzy_official)

Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend
Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend
Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend
Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend
Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend
Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend
Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend
Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend
Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend
Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend
Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend
Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend
Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend
Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend
Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend
Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend
Гурт Океан Ельзи виступив на сцені Atlas Weekend / 8 фотографий

Фото: Atlas Weekend

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