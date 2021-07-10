Прикордонники не підтвердили присутність Моргенштерна в Україні

Російський репер Алішер Валєєв (Моргенштерн) зі списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України і яким в’їзд до країни заборонений, заявив, що перебуває в Україні.

Однак Державна прикордонна служба не підтвердила й не спростували цю інформацію.

– Я не радив би сприймати слова і відео окремих постатей, де вони говорять про перебування в Україні як доконаний факт, що вони перебувають на території України, – сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі виданню Українська правда.

Речник ДПСУ додав, що не може підтвердити чи спростувати факт перебування Моргенштерна в Україні, оскільки інформацію про перетин кордону третіми особами розголошувати заборонено.

Водночас він наголосив, що прикордонники діють в межах наданих їм повноважень при пропуску громадян через державний кордон.

За даними джерела УП, Валєєв не перетинав кордон України.

Напередодні Моргенштерн оприлюднив ролик зі своєю дівчиною на тлі соняшникового поля, написавши, що їхній медовий місяць триває і що вони в Україні.

Фото: Instagram/morgen_shtern