Учасниці шоу Холостяк 11 стиліст Олександра Миколюк, колишня порноакторка Анастасія та блогер Надін сходили на щорічний музичний фестиваль Atlas Weekend, який відбувався у Києві.
Дівчата весело провели час на концертах своїх улюблених музикантів. Фото та відео поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram Олександра.
Стиліст написала у дописі, що на Atlas Weekend вона була зі своїми божевільними друзями. Дівчата танцювали, співали та фотографувалися на музичному фестивалі. Колишня порноакторка Анастасія прокоментувала, що це було неймовірно.
Олександра вдягнула чорну сукню з вирізами та чорні босоніжки. Настя віддала перевагу бежевому топу з принтом, чорним шортам з поясом та взуття з золотими ланцюгами.
Блогер Надін вдягнула білий топ зі спідницею такого ж кольору з торочкою, а також бежеві ботильйони. Музичний фестиваль відвідало багато зірок та артистів.
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Серед них герой шоу Холостяк Михайло Заливако та його дівчина Анна Богдан. Також Atlas Weekend відвідала українська блогер Софія Стужук, яка нещодавно зробила пластичну операцію грудей.
Фото: Олександра Миколюк