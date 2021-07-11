Екс-Холостяк Макс Михайлюк і модель Даша Хлистун одружилися

Головний герой 10-го сезону шоу Холостяк Макс Михайлюк і його кохана – модель Даша Хлистун – офіційно одружилися.

Фото реєстрації шлюбу опубліковано в Instagram.

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Молоді були одягнуті повсякденно: Хлистун – у білу сукню з декольте та сандалі-гладіатори, а Михайлюк – у білу футболку, сині джинсові шорти та білі кеди.

На подію вони взяли свою маленьку донечку Аріану в кораловій сукні з квітковим принтом.

У РАЦСі з Дашою та Максом були також їхні друзі.

Крім того, церемонімейстерка Юлія Кряжева, яка розписала пару, в Instagram опублікувала світлину з новоспеченим подружжям.

– Одружили Холостяка. Не буду описувати атмосферу романтики церемонії, сюрпризи процесу, як подарунок долі і ніжність взаємних стосунків… Констатую факт: дуже класна, ніжна, красива пара! Мені за честь виконувати офіційно справи амурні саме таким, – написала Кряжева під фото.

Зазначимо, що стосунки Михайлюка із Хлистун зав’язалися одразу після проекту Холостяк. Вони познайомилися в Instagram. Максим перший написав дівчині. Через деякий час вони розпочали зустрічатися і жити разом, а 27 квітня у них народилася донька.