Нестримні танці та оригінальний відеоряд: Fatboy Slim запалили на Atlas Weekend

10 липня на сцені фестивалю Atlas Weekend 2021 виступив головний західний хедлайнер цього року – Fatboy Slim.
Король біг-біт підкорив численних шанувальників танцювальними хітами, які відомі у всьому світі.
Британець здивував шанувальників відеорядом, використавши знаменитий виступ юної активістки Грети Тунберг на кліматичному саміті ООН, що прославив її в усіх країнах.
Промову Грети було накладено на музику Fatboy Slim на тлі візуального супроводу.
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Послухати та потанцювати під запальну суміш фанку, ритм-енд-блюзу та хіп-хопу прийшло багато шанувальників творчості британця.
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Глядачі знімали виступ на мобільні телефони та ділилися записами в соціальних мережах. Нестримно танцювали біля сцени як молодь, так і ностальгуюча публіка.
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Фото: Atlas Weekend