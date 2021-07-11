10 липня на сцені фестивалю Atlas Weekend 2021 виступив головний західний хедлайнер цього року – Fatboy Slim.

Король біг-біт підкорив численних шанувальників танцювальними хітами, які відомі у всьому світі.

Британець здивував шанувальників відеорядом, використавши знаменитий виступ юної активістки Грети Тунберг на кліматичному саміті ООН, що прославив її в усіх країнах.

Промову Грети було накладено на музику Fatboy Slim на тлі візуального супроводу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SDSS (@imsspacedragon)



Послухати та потанцювати під запальну суміш фанку, ритм-енд-блюзу та хіп-хопу прийшло багато шанувальників творчості британця.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сергей (@serhii_butko)



Глядачі знімали виступ на мобільні телефони та ділилися записами в соціальних мережах. Нестримно танцювали біля сцени як молодь, так і ностальгуюча публіка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анна Максюта (@maksiuta_anna)

Нестримні танці та оригінальний відеоряд: Fatboy Slim запалили на Atlas Weekend / 5 фотографий

Фото: Atlas Weekend