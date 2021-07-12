Репер Серьога під час концерту в Білорусі обійнявся з Лукашенком

Хіп-хоп виконавець Серьога виступив на концерті, під час якого артист висловив підтримку самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Сергій Пархоменко (справжнє ім’я артиста, – Ред.) публічно обійняв Лукашенко та потиснув йому руку.

За даними білоруського державного інформагенства, таким чином співак вирішив перевірити на міцність рукостискання самопроголошеного глави держави.

Відеозапис з концерту в Білорусі потрапив в інтернет. На відео видно, що артист двічі обійняв Лукашенко. Також хіп-хоп виконавець про щось говорив з Лукашенком, відсунувши мікрофон у сторону.

Для цього репер спеціально спустився зі сцени та сам підійшов до самопроголошеного президента Білорусі. Раніше Серьога повідомив громадськості про своє бажання отримати українське громадянство.

Про це він заявив в ефірі одного українського телешоу. За його словами, йому добре в Україні, оскільки ця держава асоціюється у нього зі свободою. Водночас саме тут він зустрів матір своїх дітей, а також в Україні живе багато родичів, серед яких його рідний дядько.

Фото: БелТа