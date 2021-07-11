Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька заявила, що вона квір у коментарі зізнання Melovin

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька зробила відверте зізнання щодо своєї сексуальної орієнтації.

Так, виконавиця вважає себе квіром – людиною, яка не відповідає традиційній сексуальній та гендерній ідентичності.

– Я відношуся до тих людей, які підтримують прайди та усі меншинства та квір-людей. Я сама себе вважаю квіром. Взагалі, квір-люди – люди, які трішки нестандартні в усіх обсягах нашої культури. Тому, це така тендітна частина нашого суспільства, яку треба берегти і за яку треба стояти та битися, якщо треба, – повідомила зірка Катерині Осадчій.

Співачка також прокоментувала камінгаут Melovin. Із Костею Бочаровим зірка давно товаришує, тому про його орієнтацію знала набагато раніше, ніж співак оголосив публіці.

– Звичайно, я знала про це, його бісексуальність, і я знала, що він зробить такий крок. Я пам’ятаю, він думав, як це зробити. І саме без слів, як ми усі бачили. Я знаю, що багато людей все життя не можуть розповісти батькам, нікому. Melovin – дуже сміливий чоловік. Чи більше таких сміливих людей, тим швидше ми покажемо, що це нормально, – розповіла Заріцька.

Співачка додала, що зізнаватися у нетрадиційній орієнтації – справа кожного, втім, вона за те, щоб зірки були щирими зі своїми фанатами.