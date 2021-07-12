Даша Квіткова розповіла про останні дні вагітності

Блогер Даша Квіткова, яка перебуває на останніх днях вагітності, поділилася з шанувальниками подробицями про свій стан.

За словами дівчини, їй вкрай складно пересуватися, тому що болить все тіло. Вона уточнила навіть, що хоче швидше народити, щоб стало легше фізично.

– Відчуваю себе нормально, але тяжко *** (дуже). Я хочу швидше вже народити, щоб фізично стало легше. Болить поперек, та й все тіло. Тяжко встати з ліжка, підніматися сходами, та і загалом пересуватися. Синок у нас великий, тому мій хребет трохи в шоці, – поділилася Квіткова.

Зіркова пара Микита Добринін і Даша Квіткова оголосила про вагітність 20 січня.

На своїй сторінці в Instagram Даша опублікувала зворушливе фото з відпочинку на Мальдівах, на якому Микита цілує її вагітний животик. Тоді дівчина зазначила, що вона знаходиться на четвертому місяці вагітності, тобто весь цей час вони приховували радісну новину від широкої аудиторії.

Фото: Даша Квіткова