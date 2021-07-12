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Софія Зінов'єва |

Брітні Спірс планує найняти нового адвоката, щоб позбавитись опікунства батька

Бритни Спирс

Американська співачка Брітні Спірс звернулась за юридичними послугами до фірми Greenberg Traurig LLP.

За даними TMZ, Спірс шукає нового адвоката, який допомагатиме їй у справі про опікунство проти її батька. Суперзірка планує найняти колишнього федерального прокурора і адвоката багатьох відомих особистостей – Метью Розенгарта.

Повідомляється, що фірма також розглядає можливість співпраці із Брітні Спірс.

Серед клієнтів Метью Розенгарта багато років були Стівен Спілберг, Шон Пен, Бен і Кейсі Аффлек, Едді Веддер, Майкл Манн та зірка НБА Джимі Батлер.

Попередній адвокат співачки подав у відставку 6 липня. Самуель Інгем представляв інтереси Спірс 13 років.

Звільнення Інгема пов’язане із тим, що співачка заявила у суді про те, що не знала про можливість припинити опікунство, адже адвокат про це ніколи їй не говорив.

Справа про опікунство

39-річна співачка Брітні Спірс перебуває під опікунством свого батька з 2008 року і не може розпоряджатися власними фінансами та особистим життям так, як зажадає.

У червні 2021 року зірка виступила із промовою в суді, де заявила, що примусово перебуває перед опікою і страждає від цього.

За словами Спірс, її змушують приймати шкідливе лікування, не дозволяють знову завагітніти та заставляють постійно працювати.

Детальніше про опікунство Брітні Спірс, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: TMZ

Фото: Depositphotos

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