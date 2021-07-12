Американська співачка Брітні Спірс звернулась за юридичними послугами до фірми Greenberg Traurig LLP.

За даними TMZ, Спірс шукає нового адвоката, який допомагатиме їй у справі про опікунство проти її батька. Суперзірка планує найняти колишнього федерального прокурора і адвоката багатьох відомих особистостей – Метью Розенгарта.

Повідомляється, що фірма також розглядає можливість співпраці із Брітні Спірс.

Серед клієнтів Метью Розенгарта багато років були Стівен Спілберг, Шон Пен, Бен і Кейсі Аффлек, Едді Веддер, Майкл Манн та зірка НБА Джимі Батлер.

Попередній адвокат співачки подав у відставку 6 липня. Самуель Інгем представляв інтереси Спірс 13 років.

Звільнення Інгема пов’язане із тим, що співачка заявила у суді про те, що не знала про можливість припинити опікунство, адже адвокат про це ніколи їй не говорив.

Справа про опікунство

39-річна співачка Брітні Спірс перебуває під опікунством свого батька з 2008 року і не може розпоряджатися власними фінансами та особистим життям так, як зажадає.

У червні 2021 року зірка виступила із промовою в суді, де заявила, що примусово перебуває перед опікою і страждає від цього.

За словами Спірс, її змушують приймати шкідливе лікування, не дозволяють знову завагітніти та заставляють постійно працювати.

Детальніше про опікунство Брітні Спірс, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: TMZ