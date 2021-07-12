Американська співачка Біллі Айліш поділилася серією відвертих селфі, на яких продемонструвала свої пишні груди.

На фото Біллі Айліш позує в напівпрозорій розстебнутій сорочці й яскравому корсеті, під яким можна побачити бюстгальтер бежевого кольору. Свій образ виконавиця доповнила різноманітними аксесуарами – каблучками, браслетами, кольє та сережками.

– Так, я знаю, – лаконічно підписала знімки зірка.

За шість годин досить відверті фото, як для Біллі Айліш, зібрали понад 6 млн. лайків і 66 тис. коментарів.

Шанувальники Біллі розділилися на два табори – хтось був у захваті, а хтось розкритикував зірку, звинувативши в тому, що вона вже не та.

Я хочу стару Біллі.

Найкрасивіша дівчина на планеті.

Ми любили стару Біллі та всі сумуємо за колишнім стилем. Цей теж гарний, але того не вистачає.

Одяг оверсайз – це Біллі, а не те, що на тобі.

Друзі, вона щаслива такою, якою є. Це все, що повинно мати значення. Біллі всього 19 років, – пишуть користувачі мережі.

Раніше Біллі Айліш розповіла, чим їй заважала популярність і чому в неї з’являлися суїцидальні думки. Співачка зізналася, що її всюди чекають папараці та не завжди адекватні шанувальники. Також вона не була готова до того, що стане знаменитістю.

Також нещодавно Біллі Айліш сфотографували під час прогулянки – зірка була одягнута в обтислу майку та шорти. Після шанувальники почали активно обговорювати повсякденний образ Біллі, а також розкритикували її фігуру.

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Фото: Біллі Айліш