Актор, продюсер, режисер Джекі Чан заявив, що хоче стати членом Комуністичної партії Китаю.

67-річний Джекі Чан повідомив про намір стати партійцем на заході, організованому державною Китайською асоціацією кіно, що був присвячений обговоренню промови Сі Цзіньпіна з нагоди сторіччя КПК.

– Я бачу велич партії, яка досягає всього, що обіцяє, – заявив актор.

Джекі Чан – виходець з Гонконгу, що до 1997 року перебував під владою Великої Британії.

Батьки актора були біженцями з материкового Китаю.

В молодості Чан не схвалював політику Пекіна – зокрема, в 1989 році він брав участь у концерті на підтримку протестів на площі Тяньаньмень.

Однак після повернення Гонконгу до складу КНР Джекі Чан почав послідовно виступати на стороні офіційної влади. Актор, зокрема, критикував Гонконг і Тайвань за те, що їхні політичні моделі передбачають занадто багато свободи.

– Я починаю думати, що китайців потрібно контролювати, інакше вони будуть робити лише те, що хочуть, – заявляв актор в 2009 році.

У 2013 році Джекі Чан став членом Народної політичної консультативної ради Китаю – дорадчого органу при КПК, до якого зазвичай входять відомі та багаті мешканці країни, лояльні владі, якщо вони не є членами партії.

Джерело: Global Times