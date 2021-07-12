Стан російської співачки МакSим погіршився. Артистка вже майже місяць перебуває в комі.
Одне з російських видань опублікувало коментар подруги МакSим, яка повідомила, що стан артистки погіршився.
– Марина знову в критичному стані. Вона зараз перебуває в медикаментозному сні, підключена до ШВЛ і ЕКМО. Лікарі зробили Марині свіже КТ та аналіз крові, обстеження показало, що в її легенях сильний гнійно-запальний процес. Судячи з усього, почався сепсис, – розповіла подруга МакSим.
Однак офіційні представники МакSим поки не коментували цю ситуацію.
Що відомо про стан МакSим
У червні 2021 року МакSим госпіталізували з пневмонією та 40% ураженням легень. Їй раптово стало зле після одного з концертів, проте тест на коронавірус показав негативний результат.
Через кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели МакSим у медикаментозну кому.
Фото: МакSим
Джерело: КП