Стан російської співачки МакSим погіршився. Артистка вже майже місяць перебуває в комі.

Одне з російських видань опублікувало коментар подруги МакSим, яка повідомила, що стан артистки погіршився.

– Марина знову в критичному стані. Вона зараз перебуває в медикаментозному сні, підключена до ШВЛ і ЕКМО. Лікарі зробили Марині свіже КТ та аналіз крові, обстеження показало, що в її легенях сильний гнійно-запальний процес. Судячи з усього, почався сепсис, – розповіла подруга МакSим.

Однак офіційні представники МакSим поки не коментували цю ситуацію.

Що відомо про стан МакSим

У червні 2021 року МакSим госпіталізували з пневмонією та 40% ураженням легень. Їй раптово стало зле після одного з концертів, проте тест на коронавірус показав негативний результат.

Через кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели МакSим у медикаментозну кому.

Фото: МакSим

Джерело: КП