Почитайте, що таке квір. Солістка гурту KAZKA спростувала заяву про камінг-аут

Солістка популярного гурту KAZKA Олександра Зарицька підтримала Melovin, який під час Atlas Weekend, зізнався, що він бісексуал. В одному з інтерв’ю Олександра підкреслила, що позитивно ставиться до ЛГБТ-спільноти. Вона додала, що вважає себе квіром. Проте її слова неправильно трактували, а заяву сприйняли як камінг-аут.

– Я сама себе вважаю квіром. Взагалі, квір-люди – люди, які трохи нестандартні у всіх обсягах нашої культури. Тому це така тендітна частина нашого суспільства, яку треба берегти, і за яку треба стояти і битися, якщо треба, – зазначила солістка KAZKA.

Згодом в Instagram вона заявила, що це не камінг-аут, а людям краще ознайомитися з тим, що таке квір.

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– Народ, який ще камінг-аут, ви серйозно? Уважно почитайте, що таке квір. І не приплітайте мені те, що я не казала, – написала співачка.

Детально коментувати ситуацію із заявою про приналежність квір-спільноти представники співачки відмовляються.

Термін квір використовують для позначення ЛГБТК+, тобто людей, що не є гетеросексуальними чи цисгендерними. Також термін використовують люди, які рішуче відкидають традиційні гендерні ідентичності й чітку сексуальну ідентифікацію та є чутливими до репресивного впливу гетеронормативної культури.

Камінг-аут Melovin

5 липня на сцені Atlas Weekend 2021 Melovin зробив камінг-аут, поцілувавши спочатку дівчину, а потім хлопця. Після співак підняв прапор ЛГБТ-спільноти.

Виконавець сказав, що для нього немає значення віра або стать, адже любити треба людину, тіло та душу.

Поцілунок Melovin з хлопцем не показали в ефірі телеканалу M1, що дуже обурило співака та його шанувальників.

Як пояснив гендиректор М1 Сергій Перцев, причиною стало те, що про наміри артиста не було відомо під час затвердження сценічного плану концерту.