Молодша сестра американської співачки Брітні Спірс, акторка Джеймі-Лінн Спірс, випустить книгу, в якій розкаже історію своєї сім’ї.

Над мемуарами 30-річна Джеймі-Лінн працювала протягом року. Вона хоче відверто розповісти про свою родину та славу, яку здобула у ранньому віці.

Реліз планується у січні 2022 року, але офіційна назва книги поки залишається невідомою.

– Джеймі-Лінн розповідає свою неприкрашену історію про те, як вона була дитиною-зіркою і стала мамою-підлітком. Про роки, коли вона залишалася в тіні, про страшну аварію з квадроциклом, що загрожувала життю її доньки. Про найважливіші складові її життя – кохання і сім’ю. Вона розповість, чому її сім’я така ж, як і всі інші, – йдеться в описі книги.

Чи розповість акторка у своїй книзі про опіку Брітні Спірс, поки невідомо. Але нещодавно Джеймі-Лінн підтримала старшу сестру у боротьбі проти батька-опікуна.

Вона зазначила, що завжди бажатиме щастя Брітні і залишатиметься турботливою сестрою. Саме Джеймі-Лінн порадила співачці публічно виступити проти Джеймса Спірса.

Нагадаємо, 39-річна Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька з 2008 року. Вона не може розпоряджатися власними фінансами та ухвалювати рішення щодо особистого життя.

У червні 2021 року зірка виступила із промовою в суді, де розповіла, що Джеймс Спірс експлуатує її заради грошей, забороняє вагітніти та змушує приймати ліки, які є шкідливими для здоров’я.

Але попри відверті зізнання, суд відмовився позбавити Брітні Спірс опікунства батька.