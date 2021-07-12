З 6 по 17 липня 2021 року у Франції проходить 74-й Каннський міжнародний кінофестиваль. Захід вже відвідали сотні зірок, які на червоній доріжці вражали вишуканими образами.

Здебільшого, знаменитості позують у яскравих вбраннях з паєтками, відвертими декольте, пір’ями та глибокими розрізами.

Але не всі гості фестивалю користуються послугами стиліста і відповідально ставляться до свого образу.

Хтось на червоній доріжці у Каннах з’явився у звичайній сукні, а хтось перетнув межу оригінальності, показавши себе у не найкращому світлі.

Наприклад, письменниця Олена Леніна відзначилася занадто епатажною сукнею золотого кольору та незрозумілою конструкцією на голові.

Модель Тейлор Гілл привертала до себе увагу, одягнувши прозоре вбрання від бренду Etro. А Хеа Даль’Орто, Рената Рейнсве та Айріс Бербен з’явилися у досить непримітних сукнях, які точно не відповідають рівню червоної доріжки.

Факти ICTV пропонують разом обрати найбільш невдале вбрання Каннського фестивалю 2021 за допомогою голосування.

Нагадаємо, що Каннський фестиваль 2021 проходить наживо у Палаці фестивалів. У 2020 році захід довелося скасувати через пандемію коронавірусу.

В основній програмі кінофоруму представлено 24 фільми. Журі очолює американський режисер і сценарист Спайк Лі.

Детальніше про умови проведення Каннського фестивалю 2021 – читайте на Фактах ICTV.