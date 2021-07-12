Російська акторка Рената Литвинова приміряла сукню, в якій американська модель Белла Хадід позувала на червоній доріжці 74-го Каннського фестивалю.

На особистій сторінці в Instagram Рената оприлюднила фото, на якому постала у довгій чорній сукні з кутюрної колекції Schiaparelli.

Головна особливість вбрання полягає у глибокому вирізі декольте. А тканину на оголених грудях замінює масивна прикраса у вигляді бронхів, яка виконана з позолоченої латуні.

Цей образ всього тиждень тому креативний директор модного будинку Даніель Розберрі представив в рамках Тижня високої моди в Парижі. Сукня з’явиться у продажу у січні 2022 року.

Вбрання від Schiaparelli відрізняється вишуканістю і елегантністю. Тому не дарма, модель Белла Хадід обрала саме цю сукню для червоної доріжки у Каннах.

Свій образ вона доповнила босоніжками на підборах, прикрасами і високим пучком на голові.

– Ця колекція – це втілення мрії в реальність, – написала Белла Хадід в подяку за образ.

Кому сукня від бренду Schiaparelli личить більше – Беллі Хадід чи Ренаті Литвиновій? Голосуйте!

Нагадаємо, що Каннський фестиваль 2021 проходить у Франції з 6 по 17 липня. У 2020 році захід довелося скасувати через пандемію коронавірусу.

В основній програмі кінофоруму представлено 24 фільми. Журі очолює американський режисер і сценарист Спайк Лі.

Детальніше про Каннський фестиваль 2021 – читайте на Фактах ICTV.