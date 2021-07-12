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Каріна Зуєва |

Тяглася за ковтками повітря: Тіна Кароль ледь не отруїлася чадним газом на Atlas Weekend

Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль розповіла, що ледь не отруїлася чадним газом під час виступу на музичному фестивалі Atlas Weekend. Зірка стала хедлайнером перших двох днів заходу.

Тіна Кароль сказала, що через велику кількість піротехніки вона виявилася в хмарі чадного газу та ледь могла дихати, лежачи на високій платформі.

– У перший день піротехніки було менше, ніж у другій. І ми ніколи не тестували з нею. Вийшло так, що я опинилася в хмарі чадного газу. Тяглася за ковтками повітря. Мій мозок уже не розумів, що потрібно просто встати та дихати повітрям вище. Це як опинитися в диму під час пожежі, – розповіла Тіна Кароль.

5 і 6 липня на Atlas Weekend 2021 Тіна Кароль влаштувала яскраве Cyber-шоу. Пересування на мотоциклі по сцені, голограмні зображення виконавиці та живий королівський пітон на плечах.

Більше про виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend 2021 читайте в матеріалі.

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Фото: Наталія Курган

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