Лідер італійського гурту Maneskin Дам’яно Давід здивував шанувальників знімком, на якому постав у жіночій спідній білизні.

На офіційній сторінці Instagram гурту Maneskin опублікували фото, на якому Дам’яно Давід з’явився в жіночому комплекті білизни, панчохах і туфлях-човниках. Музикант позував разом із басистом музичного колективу Вікторією Де Анджеліс. Вона в свою чергу постала в брючному костюмі.

– Я хочу бути твоєю секс-іграшкою, я хочу бути твоїм учителем, – підписали знімок.

Думки шанувальників соліста гурту розділилися, хтось посміявся з побаченого, хтось зробив комплімент Дам’яну, а хтось навідріз відмовився приймати його в такому образі.

Дам’яно, ти тільки що зламав всю токсичну мужність, яка коли-небудь існувала.

Дам’яно виглядає краще в спідній білизні, ніж я.

Після побаченого я впустив телефон собі на обличчя.

Хочеться вірити, що такий образ ненадовго, а просто для хайпу, – пишуть користувачі мережі.

Ймовірно, у такому образі Дам’яно з’явиться у новому кліпі колективу I Wanna Be Your Slave.

Крім того, музикант також приміряв шкіряний корсет і штани фіолетового кольору.

22 травня в Роттердамі назвали ім’я переможця Євробачення 2021 – перемогу здобув гурт Maneskin, який представляв Італію.

Музичний колектив виступив із піснею Zitti E Buoni. Виступ Maneskin на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Дам’яно Давід