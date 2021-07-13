Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Квіткова та Добринін показали перше фото новонародженого сина

Квіткова та Добринін показали перше фото новонародженого сина

Блогер Даша Квіткова 13 липня народила свого первістка. За кілька годин після пологів молода мама опублікувала перше фото свого сина.

Знімком вона поділилася в Instagram.

Дівчина поділилася, що хлопчик з’явився на світ 13 липня о 9.51. Первісток Даші Квіткової та Микити Добриніна важив 3 760 г, а його зріст склав 56 см.

На пологах була присутня і фотограф Яна Малик, яка зняла на камеру зворушливий момент.

– Мами, ми герої, – зазначила Даша.

Також, зі свого боку, Микита Добринін опублікував в Instagram іншу серію фотографій і зазначив, що це найкращий день його життя.

– Наш малюк, наш богатир! 13 липня 2021 року – кращий день у моєму житті, – заявив Добринін.

Пологи Даші Квіткової

Вранці 13 липня стало відомо, що у дружини українського телеведучого Микити Добриніна, блогера Даші Квіткової, відійшли води і подружжя виїхало у пологовий будинок.

Згодом стало відомо, що Даша Квіткова народила первістка. Проте поки пара не говорить, як назвала сина.

Раніше подружжя говорило, що у них є чотири варіанти імені для первістка. Пара планувала дочекатися народження сина, а потім вже обирати ім’я, яке йому найбільше підійде.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка