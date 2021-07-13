Блогер Даша Квіткова 13 липня народила свого первістка. За кілька годин після пологів молода мама опублікувала перше фото свого сина.

Знімком вона поділилася в Instagram.

Дівчина поділилася, що хлопчик з’явився на світ 13 липня о 9.51. Первісток Даші Квіткової та Микити Добриніна важив 3 760 г, а його зріст склав 56 см.

На пологах була присутня і фотограф Яна Малик, яка зняла на камеру зворушливий момент.

– Мами, ми герої, – зазначила Даша.

Також, зі свого боку, Микита Добринін опублікував в Instagram іншу серію фотографій і зазначив, що це найкращий день його життя.

– Наш малюк, наш богатир! 13 липня 2021 року – кращий день у моєму житті, – заявив Добринін.

Пологи Даші Квіткової

Вранці 13 липня стало відомо, що у дружини українського телеведучого Микити Добриніна, блогера Даші Квіткової, відійшли води і подружжя виїхало у пологовий будинок.

Згодом стало відомо, що Даша Квіткова народила первістка. Проте поки пара не говорить, як назвала сина.

Раніше подружжя говорило, що у них є чотири варіанти імені для первістка. Пара планувала дочекатися народження сина, а потім вже обирати ім’я, яке йому найбільше підійде.