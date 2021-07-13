Дружина телеведучого Микити Добриніна, блогер Даша Квіткова народила первістка.

Радісною новиною поділилася Даша в своєму Instagram.

– Сьогодні наші серця народилися заново, – написала блогер.

Хлопчик з’явився на світ 13 липня о 9.51 ранку. З вагою 3,7 кг і зростом 56 сантиметрів.

Також новиною поділився й Добринін, написавши, що це найкращий день у його житті.

– Наш малюк, наш богатир! 13.07.2021- найкращий день у моєму житті, – сказав новоспечений тато.

Напередодні Квіткова повідомила, що в неї відійшли води, тож вони з чоловіком вирушають до пологового будинку.

Також, 29 червня, Даша розповідала, що в неї були тренувальні перейми.

Стосунки Добриніна та Квіткової

У фіналі романтичного реаліті-шоу Холостяк 9, де Микита Добринін був головним героєм, переможницею стала Даша Квіткова.

Менш ніж через рік телеведучий зробив пропозицію своїй обраниці, від якої вона не змогла відмовитися. Пара розписалася 20 травня 2020 року, весілля вони зіграли 12 серпня.

Варто зазначити, закохані говорили, що хочуть трьох дітей та щоб першим був хлопчик.

Про свою вагітність Даша повідомила вже на четвертому місяці – в січні 2021 року.

Пара зізналася, що дуже хотіла дитину, тому підійшла до цього питання відповідально. А дізнавшись про вагітність – вони плакали обидва.

Добринін і Квіткова купили заміський будинок, який встигли обладнати до появи малюка.

Фото: Даша Квіткова