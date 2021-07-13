У Франції триває 74-й Каннський міжнародний кінофестиваль, який розпочався 6 липня. Щодня сотні зірок відвідують захід, демонструючи свої вишукані образи від відомих брендів. Однією з найяскравіших знаменитостей Каннського кінофестивалю стала американська супермодель Белла Хадід. Майже кожне її вбрання викликає ажіотаж у мережі, обговорення та захват. Факти ICTV зібрали всі образи Белли Хадід під час Каннського кінофестивалю 2021.

Для урочистого відкриття кінофестивалю модель обрала довгу білу сукню зі шлейфом від бренду Jean Paul Gaultier. Свій образ Белла доповнила взуттям на підборах, масивними сережками і об’ємним пучком на голові. Проте шанувальники одразу помітили, що сукня зірки не є новою. Оскільки у подібному вбранні позувала Наомі Кемпбелл ще у 2002 році під час Тижня моди у Парижі. Наступного дня Белла Хадід позувала у коктейльній сукні з пір’ям від бренду Lanvin. У такому вбранні модель відвідала вечірку ювелірного дому Chopard. Вечірній образ зірка довершила рукавичками, витонченими човниками і смарагдовими прикрасами від Chopard. На світській вечері бренду Dior модель з’явилася у білому корсеті, який підкреслював її струнку фігуру. Вбрання Хадід обіграла по-сучасному, одягнувши штани вільного крою і оверсайз-жакет. А завершили образ гостроносі човники і сріблястий клатч на ланцюжку. А для денного виходу знаменитість обрала легку шифонову сукню від модельєра John Galliano. Це ідеальне вбрання для спекотної погоди. Найбільш обговорюваним образом Белли Хадід стало вбрання з кутюрної колекції Schiaparelli. На червоній доріжці зірка постала у чорній довгій сукні з глибоким вирізом декольте. Замість тканини на оголених грудях дизайнер розмістив масивну прикрасу у вигляді бронхів, яка виконана з позолоченої латуні. Елегантний образ Белла доповнила босоніжками на підборах, прикрасами і високим пучком на голові. Яке вбрання Белли Хадід вам сподобалося найбільше? Голосуйте!

Нещодавно російська акторка Рената Литвинова повторила образ Белли Хадід із золотими бронхами. Рената оприлюднила фото, на якому постала у довгій чорній сукні з кутюрної колекції Schiaparelli. Цей образ всього тиждень тому креативний директор модного дому Даніель Розберрі представив в рамках Тижня високої моди в Парижі. Сукня з’явиться у продажу в січні 2022 року.