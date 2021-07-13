У Франції триває 74-й Каннський міжнародний кінофестиваль, який розпочався 6 липня. Щодня сотні зірок відвідують захід, демонструючи свої вишукані образи від відомих брендів. Однією з найяскравіших знаменитостей Каннського кінофестивалю стала американська супермодель Белла Хадід. Майже кожне її вбрання викликає ажіотаж у мережі, обговорення та захват. Факти ICTV зібрали всі образи Белли Хадід під час Каннського кінофестивалю 2021.Наступного дня Белла Хадід позувала у коктейльній сукні з пір’ям від бренду Lanvin. У такому вбранні модель відвідала вечірку ювелірного дому Chopard. Вечірній образ зірка довершила рукавичками, витонченими човниками і смарагдовими прикрасами від Chopard. На світській вечері бренду Dior модель з’явилася у білому корсеті, який підкреслював її струнку фігуру. Вбрання Хадід обіграла по-сучасному, одягнувши штани вільного крою і оверсайз-жакет. А завершили образ гостроносі човники і сріблястий клатч на ланцюжку. А для денного виходу знаменитість обрала легку шифонову сукню від модельєра John Galliano. Це ідеальне вбрання для спекотної погоди. Найбільш обговорюваним образом Белли Хадід стало вбрання з кутюрної колекції Schiaparelli. На червоній доріжці зірка постала у чорній довгій сукні з глибоким вирізом декольте. Замість тканини на оголених грудях дизайнер розмістив масивну прикрасу у вигляді бронхів, яка виконана з позолоченої латуні. Елегантний образ Белла доповнила босоніжками на підборах, прикрасами і високим пучком на голові. Яке вбрання Белли Хадід вам сподобалося найбільше? Голосуйте!
Нещодавно російська акторка Рената Литвинова повторила образ Белли Хадід із золотими бронхами. Рената оприлюднила фото, на якому постала у довгій чорній сукні з кутюрної колекції Schiaparelli. Цей образ всього тиждень тому креативний директор модного дому Даніель Розберрі представив в рамках Тижня високої моди в Парижі. Сукня з’явиться у продажу в січні 2022 року.