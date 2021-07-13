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Євгенія Шапоренко |

Правда одна: менеджер МакSим розповіла про стан співачки

Правда одна: менеджер МакSим розповіла про стан співачки

Менеджер співачки МакSим Маргарита Соколова запевнила, що артистка продовжує боротися з хворобою, спостерігаються позитивні зрушення, попри чутки.

Адже раніше анонімна подруга МакSим розповіла журналістам, що нібито стан співачки погіршився. Ба більше у неї почався сепсис.

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Маргарита Соколова опублікувала пост до дня Петра і Павла, під яким підписники поцікавилися тим, як себе почуває МакSим. Маргарита відповіла, що поки не може розкривати всіх подробиць, бо на це потрібен дозвіл родичів.

– Існує лікарська таємниця. І без дозволу родичів ми не маємо права її розголошувати. Кожна інформація має свої межі. І ця інформація стосується лише близького оточення. Правда одна, вона бореться з хворобою, – заявила Маргарита Соколова.

Вона додала, що у співачки є позитивні зрушення.

Що відомо про стан МакSим

Що відомо про стан МакSим

У червні 2021 року МакSим госпіталізували з пневмонією та 40% ураженням легень. Їй раптово стало зле після одного з концертів, проте тест на коронавірус показав негативний результат.

Через кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели МакSим у медикаментозну кому.

Фото: МакSим

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