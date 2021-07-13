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Каріна Зуєва |

Рассел Кроу відстояв чергу з 7 тис. осіб і вакцинувався від коронавірусу

Рассел Кроу

Австралійський актор і режисер Рассел Кроу відстояв величезну чергу за вакциною від Covid-19.

Рассел опублікував у Twitter знімок, на якому зображена величезна черга з семи тисяч людей, що стоять на вулиці в Сіднеї. Як повідомив актор, все це – охочі зробити вакцину від коронавірусу.

– Як я провів свою неділю. Вистояв чергу з сімома тисячами відповідальних громадян, щоб отримати перше щеплення, – написав Рассел.

У коментарях актор додав, що записався на прийом через інтернет понад шість тижнів тому.

Підписники оцінили вчинок Кроу, засипавши його коментарями, а також залишивши свою думку про вакцинацію.

  • Молодець, Расселе. Радий чути те, що ти отримав першу вакцину.
  • Ви такий же відповідальний громадянин, як і інші, раз стали в чергу з усіма.
  • Своїм прикладом ви надихнете багатьох людей на рішучий крок, – пишуть користувачі мережі.
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Фото: Depositphotos

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