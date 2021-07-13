Австралійський актор і режисер Рассел Кроу відстояв величезну чергу за вакциною від Covid-19.

Рассел опублікував у Twitter знімок, на якому зображена величезна черга з семи тисяч людей, що стоять на вулиці в Сіднеї. Як повідомив актор, все це – охочі зробити вакцину від коронавірусу.

How I spent my Sunday. Lining up with 7000 good citizens to get shot 1 of vaccine. Book yours via NSW health https://t.co/WcppFuTlFO pic.twitter.com/ZyON96npWu — Russell Crowe (@russellcrowe) July 12, 2021

– Як я провів свою неділю. Вистояв чергу з сімома тисячами відповідальних громадян, щоб отримати перше щеплення, – написав Рассел.

У коментарях актор додав, що записався на прийом через інтернет понад шість тижнів тому.

Підписники оцінили вчинок Кроу, засипавши його коментарями, а також залишивши свою думку про вакцинацію.

Молодець, Расселе. Радий чути те, що ти отримав першу вакцину.

Ви такий же відповідальний громадянин, як і інші, раз стали в чергу з усіма.

Своїм прикладом ви надихнете багатьох людей на рішучий крок, – пишуть користувачі мережі.