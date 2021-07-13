У дружини українського телеведучого Микити Добриніна, блогера Даші Квіткової, відійшли води.

Подружжя виїхало у пологовий будинок на зустріч з малюком. Про це Квіткова повідомила на особистій сторінці в Instagram.

– У нас дуже пунктуальний хлопчик. Відійшли води, ми виїхали у пологовий будинок! Спроба номер два. Вдих і видих. Мчимо на найголовнішу зустріч у нашому житті, – зворушливо написала Даша.

Квіткова додала, що вони виїхали з дому ще вчора, о 23.00 годині ночі.

Варто зауважити, що кілька днів тому подружжя вже їздило у пологовий будинок, проте перейми виявилися помилковими. Тому пара повернулася додому о 02.00 годині ночі.

Даша зізналася, що згідно УЗД малюк має народитися 13 липня, тобто сьогодні. Проте лікар дівчини встановив кінцевий термін пологів на 25 липня.

Нещодавно Даша Квіткова розповіла про стан на останніх місяцях вагітності. Їй вкрай складно пересуватися, тому що болить все тіло.

Вона зазначила, що хоче швидше народити, щоб стало легше фізично.

Фото: Даша Квіткова