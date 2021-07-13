60-річний російський актор Олег Меньшиков зізнався, що минулої зими він тиждень перебував у комі.
Про проблеми зі здоров’ям він розповів на Youtube-каналі Света вокруг света.
За словами актора, він готувався до нескладної операції, проте все обернулося зовсім по іншому, і йому довелося тиждень життя провести в комі.
– Пішло не так до такої міри, що у мене падає тиск, зупиняється серце, і я тиждень у комі, – розповів Меньшиков.
Лікарі навіть встигли попередити дружину актора Анастасію, що варто готуватися до гіршого.
Однак з часом медикам вдалося стабілізувати стан Меньшикова.
За його словами, кома не була штучною. Однак світла в кінці тунелю він не бачив.
Меньшикова поділився, що він у цьому стані він літав, був на прем’єрах, у космосі, на якомусь кораблі і на шаленій виставі з вбивствами.