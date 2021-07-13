Українська співачка Настя Каменських поділилася відвертим фото, на якому постала топлес.

Виконавиця позує на знімку в одних трусиках ніжно-рожевого кольору, при цьому закривши груди руками.

– Доброго ранку, – лаконічно підписала знімок Настя.

Підписники Каменських неоднозначно відреагували на нове фото зірки – хтось був у захваті від оголеного тіла, а хтось розкритикував співачку, заявивши, що таке нікому показувати не можна.

Давно трусів не було.

Що за ганьба.

Це потрібно бачити тільки Потапу.

В одязі ти симпатичніше.

Бажаю без обробки та фотошопу жити реальним життям.

Пора до спортзалу.

Фігура чудова.

Ніжна та гарна.

Анастасія як завжди в своєму сексуальному репертуарі, – пишуть шанувальники Каменських.

Крім того, в Instagram-stories Настя опублікувала фото з цієї самої серії. На ньому співачка показала свою іншу сторону, продемонструвавши підтягнуті сідниці.

Відомо, що Каменських разом зі своїм чоловіком Потапом відпочивають на морі, звідки виконавиця і ділиться настільки гарячими фото.

Нещодавно в одному з інтерв’ю Каменських зізналася, що їй пропонували гроші за інтим. За словами артистки, такі випадки були на початку її музичної кар’єри.

Також Настя зізналася, що одного чоловіка за таку пропозицію побила трояндами з шипами.

Фото: Настя Каменських