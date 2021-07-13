Українська співачка Настя Каменських поділилася відвертим фото, на якому постала топлес.
Виконавиця позує на знімку в одних трусиках ніжно-рожевого кольору, при цьому закривши груди руками.
– Доброго ранку, – лаконічно підписала знімок Настя.
Підписники Каменських неоднозначно відреагували на нове фото зірки – хтось був у захваті від оголеного тіла, а хтось розкритикував співачку, заявивши, що таке нікому показувати не можна.
- Давно трусів не було.
- Що за ганьба.
- Це потрібно бачити тільки Потапу.
- В одязі ти симпатичніше.
- Бажаю без обробки та фотошопу жити реальним життям.
- Пора до спортзалу.
- Фігура чудова.
- Ніжна та гарна.
- Анастасія як завжди в своєму сексуальному репертуарі, – пишуть шанувальники Каменських.
Крім того, в Instagram-stories Настя опублікувала фото з цієї самої серії. На ньому співачка показала свою іншу сторону, продемонструвавши підтягнуті сідниці.
Відомо, що Каменських разом зі своїм чоловіком Потапом відпочивають на морі, звідки виконавиця і ділиться настільки гарячими фото.
Нещодавно в одному з інтерв’ю Каменських зізналася, що їй пропонували гроші за інтим. За словами артистки, такі випадки були на початку її музичної кар’єри.
Також Настя зізналася, що одного чоловіка за таку пропозицію побила трояндами з шипами.
Фото: Настя Каменських