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Каріна Зуєва |

Це треба бачити тільки Потапу: Каменських розкритикували за фото топлес

Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських поділилася відвертим фото, на якому постала топлес.

Виконавиця позує на знімку в одних трусиках ніжно-рожевого кольору, при цьому закривши груди руками.

– Доброго ранку, – лаконічно підписала знімок Настя.

Підписники Каменських неоднозначно відреагували на нове фото зірки – хтось був у захваті від оголеного тіла, а хтось розкритикував співачку, заявивши, що таке нікому показувати не можна.

  • Давно трусів не було.
  • Що за ганьба.
  • Це потрібно бачити тільки Потапу.
  • В одязі ти симпатичніше.
  • Бажаю без обробки та фотошопу жити реальним життям.
  • Пора до спортзалу.
  • Фігура чудова.
  • Ніжна та гарна.
  • Анастасія як завжди в своєму сексуальному репертуарі, – пишуть шанувальники Каменських.

Крім того, в Instagram-stories Настя опублікувала фото з цієї самої серії. На ньому співачка показала свою іншу сторону, продемонструвавши підтягнуті сідниці.

Відомо, що Каменських разом зі своїм чоловіком Потапом відпочивають на морі, звідки виконавиця і ділиться настільки гарячими фото.

Настя Каменських

Нещодавно в одному з інтерв’ю Каменських зізналася, що їй пропонували гроші за інтим. За словами артистки, такі випадки були на початку її музичної кар’єри.

Також Настя зізналася, що одного чоловіка за таку пропозицію побила трояндами з шипами.

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Фото: Настя Каменських

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