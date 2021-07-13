Українська дизайнер і засновниця ювелірного бренду Валерія Гузема народила первістка.

Радісною новиною 30-річна дизайнер поділилася в Instagram. Валерія опублікувала знімок ніжок новонародженого та фото, де вона тримає його на руках. Також Гузема повідомила, що малюка назвали Тимуром і з’явився він на світ 8 липня.

– Найщасливіший момент мого життя. 08.07.21. Тимур Фаткулін молодший. Зроблено з любов’ю. Зроблено для любові, – підписала фото Валерія.

У коментарях дизайнера привітали багато зірок шоу-бізнесу, серед них – Світлана Тарабарова, Надя Дорофеєва, Даша Астаф’єва, Катерина Осадча, Андре Тан, Лілія Подкопаєва, Санта Дімопулос та інші.

Батько малюка – український льотчик-екстремал і чемпіон по авіаспорту 29-річний Тимур Фаткулін.